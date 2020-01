Winston Gerschtanowitz gaat déze nieuwe dagelijkse kennisquiz presenteren

Winston Gerschtanowitz heeft een nieuwe televisieklus te pakken. Vanaf 20 januari gaat hij in de vooravond van SBS6 een nieuwe dagelijkse kennisquiz presenteren.

Het programma heet 50/50 en vult samen met het nieuwe datingprogramma Lang leve de liefde het gat van de gestopte realitysoap Utopia op.

Advertentie

Wat houdt 50/50 in?

Dagelijks om 18.30 zien we hoe kandidaten met gebruik van hun kennis strijden om geld. Bij elk goed antwoord verdienen ze 50 euro, bij een fout antwoord gaat de beurt naar de tegenstander. Bij de 50e vraag wordt het cruciaal: beantwoorden ze de finalevraag goed of geven ze ‘m door aan de tegenstander met het risico met lege handen achter te blijven? De winnaar van elke aflevering komt de volgende dag terug om hopelijk nog meer geld te cashen.

Dancing on Ice

Het is niet de eerste spelshow die hij bij SBS presenteert: eerder maakte hij al de quiz The wall. Voor de zender maakte hij ook al Circus Gerschtanowitzsamen met zijn vrouw Renate. Momenteel presenteert hij de zaterdagavondshow Dancing on ice met Patty Brard.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Gids. Beeld: ANP