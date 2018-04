Winston Gerschtanowitz over nieuwe spelshow The Wall: "De twist aan het einde is echt heftig"

Het is een spannende week voor Winston Gerschtanowitz: zondag is de eerste aflevering van zijn nieuwe programma ‘The Wall’ te zien op SBS6. Wij spraken Winston over deze gloednieuwe en bloedstollende spelshow.

Wanneer je zoekt naar beelden van ‘The Wall’ kom je online tientallen vreselijk spannende fragmenten tegen. De show is al in 19 landen te zien en is daar een groot succes. En dat is niet zo gek, volgens Winston. “The Wall is een spelshow waar echt miljoenen mee gewonnen kunnen worden. Dat zie je niet zo vaak op de Nederlandse televisie. Het is zo ongelofelijk spannend. Het spelletje is bijna net zo simpel als de marmotten-race van vroeger. Je weet niet waar de ballen terechtkomen en daardoor zit je op het puntje van je stoel”, zegt Winston. Het spel wordt gespeeld door een duo. Dit kan een koppel zijn, maar ook vrienden of familie. Aan het begin van het programma beantwoorden zij samen een aantal vragen. Ondertussen vallen de ballen van een 12 meter hoge muur naar beneden, waar aantal geldbedragen staan. Heb je de vraag goed? Dan wordt de bal groen en gaat het bedrag waar de bal terechtkomt in de pot, maar is het antwoord fout, dan wordt dit bedrag van het totaal afgetrokken.

Contract

Daarna wordt het pas echt spannend. Een van de kandidaten gaat naar een geluidsdichte cabine waar hij of zij vragen moet beantwoorden. Diegene weet niet wat er in de studio gebeurt. Zijn de antwoorden goed? Komen de ballen bij hoge bedragen terecht? Dat weet alleen de speler in de studio. En dan is daar het moment waar het allemaal om draait.

Twist

“De twist aan het einde is zo heftig”, zegt Winston. De kandidaat buiten de studio krijgt aan het einde een contract voor zijn neus. Dit contract kan over een bedrag van tienduizenden euro’s gaan. Tekent de kandidaat dit contract, dan nemen ze dat bedrag mee naar huis. Tekent de speler niet, dan winnen ze het bedrag uit de studio. Maar op dat moment weet hij of zij natuurlijk niet hoe hoog dat is. “Dat zo’n lastige keuze. Je weet niet wat er op ‘the wall’ staat. Eenmaal terug in de studio moeten de kandidaten aan elkaar vertellen wat ze gekozen hebben. Dat is zo spannend. Iedereen in de studio wil natuurlijk weten wat er gekozen is.” Als Winston zelf mee zou doen, zou hij wel weten wat hij zou doen. “Ik zou het fantastisch vinden om mee te doen. Ik zou best wat vragen goed kunnen beantwoorden, maar je weet natuurlijk nooit hoe de bal valt. Je moet ook echt geluk hebben. Een ding weet ik zeker: ik zou het contract verscheuren. Voor zo’n keuze kom je niet vaak te staan in je leven, die moet je altijd pakken.”

Grote studio

Dit programma was voor Winston ook een kans die hij moest pakken. “Het is fijn om in een programma terecht te komen dat al over de hele wereld wordt uitgezonden. Je weet dat het spel goed loopt en dat het allemaal klopt. Ik zit al een dikke 20 jaar in het vak en ik merk dat ik een grote studio echt wel een ding vind. Het past goed bij mij. Het contact met de mensen in zo’n spel vind ik sowieso een van de leukste dingen aan mijn werk. De deelnemers aan het spel zijn heel verschillend. Het ene duo kan het geld extreem goed gebruiken, terwijl het andere duo bijvoorbeeld een grote droom heeft waar ze voor spelen. Maar dat het een grote impact heeft, is zeker.”

‘The Wall’ is aanstaande zondag om 20.30 uur te zien op SBS6.

