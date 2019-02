Winston Post reageert op eervolle vermelding in 'De Luizenmoeder'

Gisteravond zaten ruim 3,5 miljoen mensen weer klaar voor de buis om te genieten van een nieuwe aflevering van De Luizenmoeder. Zo ook acteur en musicalster Winston Post. Hij kwam er tijdens het kijken achter dat hij zelf onderdeel was van deze derde aflevering.

De aflevering van gisteren stond vooral in het teken van de Kinderboekenweek. Om deze week af te sluiten, was De Klimop hard op zoek naar een BN’er die de kinderen zou kunnen voorlezen.

Normale jongen

Op het schoolplein bespreken ouders Mel, Kenneth, Hannah en Kim druk welke BN’er het zal worden. Al gauw valt de naam van Winston Post. Hij kwam tenslotte ook op De Regenboog voorlezen. “Winston Post schijnt een heel leuke, normale jongen te zijn”, begint Mel. Kim valt haar meteen bij. “Ja, echt een heel leuke, normale jongen”, zegt ze. Dát kan Winston wel waarderen. In zijn Instagram stories deelt hij het fragment met de tekst ‘erg aardig dames!’

Winston wie?

Vervolgens deelt hij nog een stukje uit de uitzending. Want ook in de docentenkamer hebben Anton, Ank, Nancy, Helma en Volkert het erover wie een geschikte BN’er zou zijn. Nancy komt al gauw uit bij Winston Post, maar Helma weet niet over wie ze het heeft. En dat vinden Volkert en Nancy maar vreemd.

Gaat het echt gebeuren?

Winston zelf moet erg lachen om wat er in de populaire serie allemaal over hem gezegd wordt. Hij deelt in zijn stories dan ook nog een foto waarop hij kinderen voorleest. Bij de foto staat een poll, waar zijn volgers kunnen stemmen of hij ook een keer moet komen voorlezen op De Klimop. En dat zouden de fans maar wát graag willen! We zijn benieuwd of Winston binnenkort wordt uitgenodigd…

Heb je de aflevering van gisteren nog niet gezien? Dan kun je ‘m op de website terugkijken.

Bron: Instagram. Beeld: ANP