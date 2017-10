Leuk nieuws voor Winston en Renate Gerschtanowitz

In huize Gerschtanowitz is er wat te vieren.

Winston en Renate gaan namelijk voor het eerst ooit als man en vrouw samen een televisieprogramma presenteren. De nieuwe show heet Circus Gerschtanowitz. Het voelt voor Renate ‘vertrouwd, maar ook raar’.

Zo ging dat

Eerder vertelde Renate open over het begin van hun relatie. Ze werkte op 20-jarige leeftijd als model in New York. Een gezamenlijke vriendin wilde hen koppelen. “Toen ik begreep dat het om hem ging zei ik: Oh nee, dat is zo niet mijn type! Dat vind ik zo’n kakker. Ik wist natuurlijk niet dat ze gewoon hartstikke gelijk had”. Inmiddels zijn ze al jaren samen, getrouwd en hebben ze twee zonen, Julian (9) en Benjamin (7).

Voor de buis

Vanaf 28 oktober is Circus Gerschtanowitz te zien op SBS6. Deelnemers mogen hun bijzondere talenten laten zien en het vervolgens in een circustent tegen elkaar opnemen. “Het is geen talentenjacht”, benadrukt Winston.

De voorbereidingen in de studio zijn in volle gang voor Circus Gerschtanowitz vanaf 28 oktober op de buis. @sbs6nl #zaterdagavond #evenoppasregelen #ditismijnkleedkamer 📸@williamrutten Een bericht gedeeld door RenateGerschtanowitz (@renategerschtanowitz) op 5 Okt 2017 om 9:58 PDT

Bron: AD. Beeld: ANP