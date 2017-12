Winterweer in Nederland: opnieuw sneeuwval en files

Ojee, wederom is het weer spekglad in ons land door sneeuwval. Met name in het midden, noorden en oosten is weer een flinke laag sneeuw gevallen.

Weggebruikers krijgen het advies om alert te blijven en de rijstijl aan te passen. Er was al gewaarschuwd dat het hier en daar glad kon zijn, maar de mate waarin het sneeuwde was verrassend.

Files

En dat leidt uiteraard tot lange files. Niet alleen door de sneeuw, maar ook de harde wind zorgde deze ochtend voor al meer dan 700 kilometer stilstaand verkeer. Opletten geblazen dus om vervelende glijpartijen te vermijden.

Buien

Weerplaza geeft aan dat de sneeuw weer snel wegsmelt. Daarvoor in de plaats: buien en hagel. Ook vanavond weer zit er een zware spits op ons te wachten, dus als je toch met de auto gaat, lees dan nog even deze tips.

Na vandaag wordt er voorlopig geen sneeuwval meer verwacht, maar het kan nog steeds glad zijn op de wegen door het bevriezen van de natte weggedeeltes.

Bron: nos.nl. Beeld: iStock