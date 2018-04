Waarom iedereen het over de opvallende witte hoed van Melania heeft

Melania Trump verscheen tijdens het bezoek van de Franse president Macron en zijn vrouw in een wit mantelpak voor de camera’s. Dat ze die kleur mooi vindt, is duidelijk.

Zo werd ze wel vaker in het wit gespot. Maar nog niet eerder zag de wereld haar met zó’n grote, witte hoed.

Boze kleur

Maar het is logisch dat ze ‘m draagt. Ze combineert graag Amerikaanse mode met Franse merken. De ontwerper van Melania’s hoed is haar persoonlijke stylist, de Franse Hervé Pierre. Natuurlijk wil ze hem ook af en toe een beetje blij maken door een van zijn ontwerpen te dragen. Haar mantelpak kostte al 2000 euro. Wat de hoed kost, is niet bekend.

Velen denken dat er een reden achter de witte outfit van Melania zit. De vorige keer droeg ze een wit broekpak. Dit was net nadat bekend werd dat haar man een affaire zou hebben gehad met een pornoactrice. Wie weet wil ze nu weer een statement maken en zo aan de wereld laten zien dat ze het overspel nog altijd niet pikt.

Beyoncé

Twitteraars zien ook een gelijkenis met de outfit die zangeres Beyoncé draagt op haar albumcover Lemonade, waarin ze volgens fans zingt over de affaire(s) van haar man Jay Z:

