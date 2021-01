Een heel huis vol: dit zijn alle leden van de nieuwe first family Biden

Een lapje over je aanrecht en een snelle check van je toilet. Het is voor velen van ons routine en juist daardoor ben je sneller geneigd de volgende plekjes te vergeten tijdens je wekelijkse rondje schoonmaken door het huis.

1. De tandenborstelhouder

Of je nu elektrisch of met de hand poetst, de meeste huishoudens hebben wel een bekertje, een houder of een bakje staan waarin alles aan tandenborstels en tandpasta’s, ragers en stokers zich verzamelt. En laat nu juist dát bakje of houdertje vaak vergeten worden. Op de bodem en aan de randen bouwen bacteriën en vuil een feestje en jij hebt weinig door, want je ziet dit niet. Elke week even mee soppen in de vaatwasser, zo’n bakje.

2. De rubbers van je koelkast

Je vriesvak is van de ijsklompen verlost en je eierrekje blinkt als nooit tevoren, maar hoe zit het met de rubbers in je koelkastdeur(en)? Die rubbers vangen in de loop der tijd aardig wat kruimels, druppels en andere restjes op en worden toch het vaakst overgeslagen tijdens het schoonmaken van de koelkast. De grootste kruimels haal je er met de stofzuigerslang gemakkelijk uit. Voor de rest gebruik je een sponsje met lauwwarm water en een drupje afwasmiddel. Maar let op: alles moet ook weer heel goed droog worden gemaakt, met een theedoek bijvoorbeeld.