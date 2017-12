Woede-uitbarstingen in Grenzeloos Verliefd zorgen voor ophef op social media

Voor de liefde gaan mensen heel ver. Zo verhuisde de Nederlandse Maxime naar het Indonesische eiland Flores voor haar grote liefde Armando. Dat verhaal was te volgen in tv-programma ‘Grenzeloos Verliefd’.

Maxime belandde tijdens een zoektocht naar haar roots op het Indonesische eiland en kwam daar gids Armando tegen. De twee kregen een relatie en na anderhalf jaar besloot de vrouw naar Indonesië te verhuizen. Het wennen aan de cultuur valt de vrouw tegen. Zo werd er kortgeleden ingebroken, waardoor Maxime nu met een mes onder haar kussen slaapt.

Explosief karakter

Gisteravond werd het verhaal van Maxime uitgezonden en dat zorgde voor de nodige ophef op social media. Armando bleek namelijk nogal een explosief karakter te hebben en haar aan de lopende band belachelijk te maken. In de uitzending was ook te zien dat de man van het ene op het andere moment heel boos kan zijn. De vrouw vertelde dat ze zelf vaak ook niet weet waarom. Op social media wisten mensen wel wat Maxime moet doen: wegwezen.

Is psychisch niet goed hoor die man. Ga na hoe het is als je getrouwd bent. Ren vrouw. Astjeblieft. Hij is onvolwassen en suuuuuper wisselend #GrenzeloosVerliefd

— Brenn (@Brennyy_x) 6 december 2017