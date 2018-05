Experts en natuurliefhebbers uit de staat Montana in Amerika staan voor een groot raadsel sinds vorige week. Een wolfachtig dier is doodgeschoten door een boer toen het beest te dicht bij zijn vee kwam. Maar wat is het?

De boer zelf dacht op dat moment dat het een wolf was, maar experts kunnen er de vinger niet op leggen.

Het dier

De tanden van het beest zijn te kort, de poten te smal en de oren en klauwen te lang om een wolf te zijn. Wel kan het ministerie voor natuur vaststellen dat het om een vrouwelijk dier gaat en lid is van de hondachtigen. Een DNA-onderzoek moet meer uitsluitsel geven, meldt een woordvoerder aan Great Falls Tribune. Maar dat kan nog een tijdje duren.

Afstammeling

Ondertussen wordt er op internet volop los gespeculeerd over het mysterieuze wezen. Sommigen denken een prehistorische reuzenwolf, de ander meent dat het een afstammeling van Bigfoot is.

Bron: AD.nl. Beeld: iStock