Nadat de Canadese Georgie Knox een klein wolfje had aangereden, was ze in de veronderstelling dat het dier dood was, en dus reed ze door. Maar ze schrok enorm toen een voorbijganger haar later op het nog levende prairiewolfje wees: in de grille van haar auto.



Georgie woont in Airdrie, een plaatsje in de Canadese provincie Alberta, en was op weg naar haar werk toen het ongeluk gebeurde. Ze reed door. Bij een stoplicht 35 kilometer verderop vertelde een bouwvakker haar dat het arme beestje in haar auto vastzat.

Vrij

“Dit arme dier knipperde nog met zijn ogen naar me,” schrijft ze op Facebook. “Blijkbaar had Moeder Natuur andere plannen met deze kleine jongen.” Meteen alarmeerde Georgie de Alberta Fish And Wildlife Enforcement, die de coyote uit zijn benarde situatie bevrijdde.