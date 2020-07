Womensupportingwomen: waarom Instagram ineens vol staat met zwart-wit foto’s

Ineens duiken er op je tijdlijn op Instagram heel veel zwart-wit portretten van vrouwen op met de #womensupportingwomen. Waar komt deze actie ineens vandaan en wat is het doel van het delen van deze foto’s en het nomineren van andere vrouwen?

De social media fotochallenge #womensupportingwomen is overgewaaid uit Amerika. Het doel: een positieve noot in tijden van een pandemie en laten zien dat vrouwen elkaar steunen. Hoe de women supporting women-actie precies is ontstaan, is onduidelijk. Door de vele berichten (miljoenen!) met deze hashtag is het moeilijk terug te vinden wie de eerste was die dit bericht plaatste.

Sterren

Voor deze challenge delen vrouwen een zwart-witfoto van zichzelf met deze hashtag en de tekst ‘challenge accepted’ en nomineren ze vervolgens ook zelf vrouwen via een persoonlijk berichtje. Amerikaanse sterren als Jennifer Aniston, Reese Witherspoon en Jennifer Lopez deden al mee aan deze challenge en ook in Nederland is de challenge bij sterren als Sylvie Meis, Lieke van Lexmond en Chantal Janzen aangekomen. Krijg je zo’n nominatie van een vriendin? Dan weet je nu wat je te doen staat.

Bron: Oprahmag.com. Beeld: iStock