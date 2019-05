Wonder: baby die uit buik van moeder werd gesneden opent zijn ogen

De baby die een maand geleden uit de baarmoeder van de vermoorde Marlen Ochoa-Lopez was gesneden, heeft voor het eerst zijn ogen geopend. Het kindje vocht wekenlang voor zijn leven nadat hij op brute wijze uit de buik van zijn moeder was geroofd.

“We hebben gebeden en er is een wonder gebeurd”, zo laat de familie weten.

Naar huis gelokt

De moeder van het kindje, de 19-jarige Marlen, was hoogzwanger toen ze werd vermoord. De verdachten, een vrouw van 46, haar 40-jarige vriend en haar dochter van 24, hadden Marlen onder valse voorwendselen naar hun huis gelokt, om haar vervolgens op brute wijze te vermoorden. Het drietal had de bedoeling om de baby van Marlen als hun eigen kind op te voeden, maar het duurde niet lang voordat de baby in levensgevaar kwam en geen adem meer kreeg.

Gestopt met ademen

De verdachten belden vervolgens het alarmnummer met het verhaal dat de 46-jarige vrouw zogenaamd zou zijn bevallen van een baby die niet meer ademde. Toen de artsen het kindje zagen, waren ze bang dat hij het niet zou halen. Het werd al snel duidelijk dat de baby was gestolen en de drie verdachten werden gearresteerd. De baby vocht ondertussen voor zijn leven en lag wekenlang in het ziekenhuis.

Wonder

De familie van de vermoorde Marlen is al die tijd blijven hopen op een wonder, wat dinsdag gebeurde. Een bevriende pastoor van de familie heeft laten weten dat het kindje zijn ogen heeft geopend. “Marlen heeft met de baby haar liefde over het gezin uitgestort”, zo vertelt de pastoor tegen The Independent. “Haar man is nu een alleenstaande vader en we bidden dat de baby het haalt. We zijn heel dankbaar voor de steun die we vanuit het hele land krijgen.”

Bron: The Independent. Beeld: iStock