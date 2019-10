Hier woonde Drents gezin voor ze vertrokken naar boerderij Ruinerwold

Het wordt steeds een beetje duidelijker wat zich de afgelopen jaren heeft afgespeeld in de boerderij in Ruinerwold waar dinsdag een vader en zijn 6 kinderen werden gevonden.

Het Openbaar Ministerie heeft woensdagmiddag bekendgemaakt dat de 58-jarige Josef B., die dinsdag werd opgepakt bij de boerderij in Ruinerwold, wordt verdacht van vrijheidsberoving en het benadelen van de gezondheid van anderen. In een afgesloten ruimte in de boerderij woonde een vader met 6 kinderen 9 jaar lang in totale afzondering.

Advertentie

Naast elkaar in de straat

Woensdag werd ook duidelijk dat de verdachte Josef B. de familie al jaren kende. Ze woonden zelfs enige tijd naast elkaar in een straat in Hasselt. Ze zouden zelfs zo goed met elkaar om zijn gegaan dat ze een deel van de schutting weghaalde om makkelijker bij elkaar in en uit te lopen.

Merkwaardige buren

De Stentor sprak met een buurvrouw die toendertijd ook al in de straat woonde. Zij vertelde dat “de achtertuin wel een jungle leek” en “de kinderen als apen in bomen klommen.” Zij noemt de familie “de meest merkwaardige buren” die ze in de afgelopen 30 jaar heeft gekend. Haar dochter speelde destijds weleens met een van de kinderen. “Altijd bij hun in de achtertuin. De kinderen kwamen nooit op straat of bij ons thuis”, zegt ze daarover. Ook zouden de kinderen nooit naar school zijn geweest.

Moeder overleden

De moeder van het gezin blijkt in 2004 aan de gevolgen van darmkanker te zijn overleden. Daar kwam de buurvrouw per toeval achter doordat er een bos bloemen voor de familie bij haar werd bezorgd. Daarna heeft ze ook nooit iets over de begrafenis gehoord. Niet veel later verdween de familie, maar het huis bleef wel van het gezin. Een toen 16 jaar oude dochter heeft nog een tijdje in het huis gewoond, maar nadat buren daar melding van hebben gemaakt, werd het huis ontruimd.

Speelgoedwinkel

De politie heeft woensdag ook twee panden in Zwartsluis doorzocht in verband met het onderzoek. Een van die panden zou de winkel zijn waar de familie houten speelgoed verkocht. Dit speelgoed en andere houten meubels maakte het gezin naar verluidt ook samen met buurman Josef B. Het pand staat ook op naam van allebei de mannen. Tot op de dag van vandaag betaalden zij huur voor dit pand, terwijl de winkel al jaren dicht is en al een jaar te koop staat. De politie heeft de panden afgesloten achtergelaten.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: De Stentor, RTVDrenthe.nl. Beeld: ANP