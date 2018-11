Niemand snapt wat déze nieuwe emoji precies moet voorstellen

Gaat er bij jou geen appje zonder emoji de deur uit? Dan is er heel goed nieuws: er zijn maar liefst 158 nieuwe emoji’s bijgekomen.

Maar over een van die emoji’s breekt momenteel iedereen zijn hoofd.

Can someone please explain this emoji to me. pic.twitter.com/NCec6abZuY — ₯ (@007dpz) 31 oktober 2018

Woozy face

Bij het emoji-pakket dat de nieuwste update met zich meebrengt, zit ook een smiley dat ‘woozy face’ heet: licht in het hoofd. En eh, die is nou niet bepaald te omschrijven. Het gezichtje kijkt gek. Verdwaasd. Dronken? Alsof ‘ie een scheet moet laten? Nou, hoe wij de wildste theorieën verzinnen, barst de discussie op Twitter al helemaal los. Onze favorieten:

1. Als je je kleine teen stoot

2. Als je probeert te flirten

When you start to like a guy https://t.co/btiUCGiYwM — Savyyleee✨ (@SavannahLD21) 1 november 2018

3. Als je bent verdoofd bij de tandarts

When the dentist numbs one side of your face to fill cavities https://t.co/SMgTkqqXIf — Gabbie Graf (@gabgraf13) 1 november 2018

4. Als je met wattenstaafjes in je oren aan het pielen bent

when you use a qtip for your ears… it does something https://t.co/OOoY0JpvR2 — T (@xotaylorwright) 1 november 2018

5. Als je een boer laat

When you burp and try and push your breath out the side of ya mouth https://t.co/h7bqPcJYpj — Ethan Cooper (@ECoop59) 1 november 2018

De echte betekenis…

Inmiddels heeft Emojipedia uitgelegd wat de woozy face precies moet verstellen: een gezicht dat moe, emotioneel of dronken is. Zo, weet je meteen waar je ‘m bij kunt gebruiken. Tussen de nieuwe emoji’s vind je onder meer ook mensen met rood, grijs en krullend haar, een mango, een pauw en superhelden.

The new emoji’s are here!!! Apple just rolled out 70 Emoji’s, see them all here! —> https://t.co/vz5VzFNKSw pic.twitter.com/apNxzqngE7 — KISS 95-7 (@kiss957) 2 november 2018

Bron: BuzzFeed. Beeld: iStock

