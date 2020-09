Wopke Hoekstra blies zijn huwelijk maar liefst drie keer af

Hoewel Wopke Hoekstra al sinds zijn studententijd samen is met zijn vriendin Liselot Hoornweg, zijn de twee tot op heden nog niet getrouwd. De reden hiervoor is eigenlijk heel verdrietig: het paar moest namelijk maar liefst drie keer hun huwelijk afblazen.

In een interview met het AD legt Hoekstra uit dat hij eigenlijk allang een getrouwd man had willen zijn, maar dat dingen helaas anders zijn gelopen.

Toen Hoekstra en zijn vriendin een aantal jaar geleden in het huwelijksbootje wilden stappen, sloeg het noodlot toe. Hun jongste zoon kreeg leverkanker en de twee besloten daarop hun huwelijk uit te stellen. In een interview met de Stentor vertelde Hoekstra eerder over de zware tijd die het gezin destijds tegemoet ging. “Mijn zoon was net 1 jaar oud toen bleek dat hij een levertumor had. Dat komt één op de miljoen keer voor. Kinderen horen niet ziek te worden, jonge mensen ook niet, maar kinderen is natuurlijk helemaal… en die horen zeker geen kanker te krijgen. Natuurlijk is dat rampzalig nieuws en de vraag is dan vervolgens ook: hoe gaan we er alles aan doen om te zorgen dat hij beter wordt?”

“Het allerbelangrijkste moet ook het allerbelangrijkste zijn”

Voor Hoekstra was de keuze op dat moment niet moeilijk: “Ik heb toen wel gedacht, het allerbelangrijkste moet ook het allerbelangrijkste zijn. Ik heb al mijn werk neergelegd. Overigens vond iedereen dat volstrekt normaal. Ik had het ook gedaan als ze dat niet hadden gevonden. Mijn vrouw en ik zijn hier heel nauw in opgetrokken. We hebben gezegd: dit is buitengewoon naar, maar zo liggen nu de kaarten. Dus wij moeten gewoon alles doen om te zorgen dat we er zijn voor hem en de andere kinderen. Zelf optimistisch blijven en zorgen dat we stabiliteit bieden aan de rest.”

Meerdere pogingen

Gelukkig gaat het inmiddels hartstikke goed met hun zoontje, wat voor het stel ook een reden was om dit jaar alsnog in het huwelijksbootje te gaan stappen. In juli van dit jaar zouden de twee elkaar het jawoord geven. Helaas was het deze keer het coronavirus dat roet in het eten gooide. In augustus ging het stel voor poging drie, maar drie dagen voor de grote dag besloten ze het alsnog af te blazen. “Dat leek toch logischer,” zo vertelt hij. Partijgenoot Ferd Grapperhaus liet zijn huwelijk wél doorgaan, een dag na de dag waarop Hoekstra eigenlijk zijn jawoord zou geven. Het kostte hem uiteindelijk bijna zijn politieke carrière, maar dat is niet iets waar Hoekstra het over wil hebben. “Ik wil niet het ene tegenover het andere plaatsen,” zo geeft hij aan.

Bron: AD, De Stentor. Beeld: Brunopress