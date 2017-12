Spencer (22) reist ruim 1600 kilometer om Wordfeud-vriendin (81) te ontmoeten

Toen Spencer afgelopen zomer zijn eerste potje Wordfeud speelde tegen de 81-jarige Rosalind uit Florida, had hij nooit kunnen vermoeden dat hij haar – 300 potjes later – zou bezoeken in Palm Beach.

“Roz en ik begonnen te chatten via de app en er bloeide al snel een vriendschap op. Zij is echt iemand die ik kan vertrouwen”, vertelt Spencer in een interview met ABC News. Maar toen Spencer vanuit Maryland naar New York verhuisde, verwijderde hij de app van zijn telefoon en lukte het hem vervolgens niet meer om met Rosalind in contact te komen.

Een mooie vriendschap

Amy Butler, de pastoor van de kerk in Spencers nieuwe buurt, hoorde over de bijzondere vriendschap en besloot actie te ondernemen. “Het is fenomenaal dat twee mensen tot zo’n mooie vriendschap komen in een tijd waarin veel mensen bang zijn voor elkaar”, aldus Amy. Ze spoorde Rosalind op en boekte twee tickets naar Florida – eentje voor zichzelf en eentje voor Spencer.

Face to face

“Het was fantastisch om haar te ontmoeten. Ze is heel lief en heeft een fantastische persoonlijkheid”, vertelt Spencer. “Het voelde heel natuurlijk om face to face met haar te praten. We hadden het over Wordfeud, onze families en politiek.”

Honderden verhalen

Volgens de makers van Wordfeud is dit zeker niet de eerste vriendschap die ontstaat door het spelletje. “We kennen honderden verhalen: van mensen die hun grote liefde vinden tot mensen die hun familie weer in de armen kunnen sluiten”, aldus een woordvoerder.

Een positief verhaal

Spencer is blij dat dit verhaal naar buiten is gekomen. “Ik ben dankbaar dat ik zo’n positief verhaal mag vertellen.” Ook pastoor Amy heeft ook absoluut geen spijt van de trip naar Florida. Ze hoopt dat anderen Spencer en Rosalind als een voorbeeld zien om ook vriendschappen te sluiten met mensen die een andere woonplaats, leeftijd of levensstijl hebben.

so last summer i randomly met this 80 y/o woman on words with friends. we played 300+ games together and she actually ended up becoming a good friend of mine. today i got to go to florida and meet her in person💜 pic.twitter.com/VXDbNS4eUo — High Class Filth (@Filth800) 1 december 2017

