Wouke van Scherrenburg: “Wij senioren moeten ons blijkbaar schuldig voelen dat we hechten aan het leven”

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog altijd actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Ze maakt zich zorgen om geluiden van een groep economen die de samenleving wil opsplitsen in 65-minners en -plussers.

Deze week stond ik voor het eerst in de teststraat van de GGD. Een aanhoudende hoofdpijn waar ik nooit eerder last van had maakte me onrustig. Ik vlooide mijn agenda na, je weet maar nooit, maar ik zag geen enkel verontrustend contact en als het nodig is draag ik een FFP2-mondkapje. Toch heb ik maar een afspraak gemaakt.

Bibbers

Enfin, drie keer dat staafje in m’n hersenen voordat de vangst werd goedgekeurd en toen begon het wachten. Wachten met de bibbers, want een 74-jarige loopt grote kans het loodje te leggen na een besmetting. En daar was het verlossende telefoontje: “negatief”. De vreugde was enorm hier in huis en tegelijk daalde het besef in dat de gehechtheid aan het leven even enorm is.

Maar daar moeten wij senioren ons zo langzamerhand schuldig over voelen. We leggen de economie plat, we ontnemen de jongeren het recht op een sociaal leven en veroorzaken riskante achterstanden in de reguliere zorg. Er is zelfs een club economen die zich verenigt in HerstelNL en de samenleving wil opsplitsen in 65-minners en -plussers. Het plan komt erop neer dat ruim een miljoen ouderen, maar ook chronisch zieken, zich in een sociaal reservaat moeten terugtrekken zodat de rest van de samenleving van het slot kan.

Jong versus oud

Ik ga hier de onzinnigheid en onhaalbaarheid van hun ideeën niet aantonen, dat hebben echte deskundigen al feilloos gedaan in diverse media. Maar dit soort geluiden wakkert wel de tweedeling aan. Jong versus oud waarbij vooral naar oud wordt gewezen. Waarom willen die graag leven, waarom vinden ze vijf extra levensjaren belangrijker dan de economie (dixit Coen Teulings van HerstelNL) kortom, waarom gaan ze niet gewoon de pijp uit zodat de rest door kan?

Bezorgd

Waarom moet ik steeds opnieuw zeggen dat ook ik het verschrikkelijk vind dat ondernemers de wanhoop nabij zijn? Dat ik net als mijn kleinkinderen niets liever wil dan snelle opening van de middelbare scholen? Dat ik zeer bezorgd ben over de terugbetaling van de miljarden staatssteun die op het bordje van de jongere generatie terechtkomt, dat ik oprecht meeleef met al die mensen die hun baan verloren of nog gaan verliezen, een lot dat ook mijn kinderen en dat van mijn vrienden kan treffen?

Die gevaarlijke tweedeling moet stoppen. Door innovatieve oplossingen zoals sneltesten voor een evenement, schouwburg, bioscoop of restaurantbezoek. En die middelbare scholen moeten zo snel mogelijk open, met kleinere groepjes, deugdelijke mondkapjes enzovoort. Maar bovenal door: vaccineren, vaccineren, vaccineren. En door clubjes als HerstelNL met echte deskundigheid om de oren te slaan.

Tekst: Wouke van Scherrenburg. Beeld: privé.