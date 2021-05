Wouke van Scherrenburg: “Dit land schreeuwt om een stevig kabinet en is het Haagse drama inmiddels zat”

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog steeds actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Deze week geeft ze haar mening over de weg naar een formatie.

En ja daar zag de informateur kansen voor de route naar een nieuw kabinet. Bijna een maand nadat Tjeenk W aan zijn klus begon met als prio ‘Hoe Wordt Het Vertrouwen Hersteld?’ ligt de weg naar een formatie weer open. Hoogste tijd.

“Regeren met die afgekeurde Rutte was eigenlijk best logisch”

Ik kan me zo voorstellen dat TW na de publicatie van de beruchte notulen stiekem dacht “voilà, de oplossing is nabij” want duidelijk werd dat alle ministers last hadden van, schuldig waren aan, de doctrine dus weer regeren met die afgekeurde Rutte was eigenlijk best logisch. Uiteraard ontkenden alle betrokkenen dat het achterhouden van informatie om politieke redenen was geweest want de minder frisse uitlatingen kwamen voort uit een soort wanhoop. In meer uitvoeringsorgansiaties rammelde het en met die Belastingdienst liep het steeds verder uit de klauw en sommige Kamerleden bleven maar zeuren en zo kwam de oplossing voor die arme ouders en hun kindjes nooit in zicht.