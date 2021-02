Wouke van Scherrenburg: “Deze ellende is exemplarisch voor de idiotie van het vaccinatiesysteem”

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog steeds actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Haar stem wordt in de politiek nog steeds hoog gewaardeerd, juist omdat ze het belang van gewone mensen nooit uit het oog verliest. We zijn dan ook trots dat Wouke gedurende de komende verkiezingstijd en de daaropvolgende formatietijd columns voor Libelle online gaat schrijven. Lees hier haar allereerste column.

Hoera! Sneeuwduinen en zwart ijs, schaatsen uit het vet, de sleetjes van zolder en het iso-ondergoed uit de onderste la. We verheugen ons mateloos. Maar niet iedereen. Want de voorspelde ijzige kou is een ramp voor de 80-plussers die komende week eindelijk de verlossende prik mogen halen. Vaak 50 km verwijderd van hun woonplaats. De ontluisterende beelden van de afgelopen dagen van de rijen wachtende senioren, in regen en kou, vaak steunend op hun rollator staan op mijn netvlies.

Krijg je de prik, krijg je er een fikse longontsteking gratis bij. Hoe is het in godsnaam mogelijk dat er zo ontstellend wordt geklooid met de vaccinaties. Hoe bestaat het dat de GGD roept “ja maar die oudjes komen vaak een uur te vroeg en dan wachten ze niet eens in de auto”.

Advertentie

Oudjes

Ja GGD, zo zijn oudjes, net gewone mensen, bang te laat te komen, bang de beurt te missen dus in de rij. Geen schuilplaats, geen stoelen. O wacht, nu is er hier en daar een soort tent gebouwd zodat ze “beschut zijn tegen de ijskoude wind” alsof zo’n tent beschut tegen de kou. Deze hele ellende is exemplarisch voor de idiotie van het vaccinatiesysteem. Want er zijn veel meer onlogische en kostbare tijdrovende strategieën voor diverse leeftijdsgroepen verzonnen. Dus eisen diverse beroepsgroepen voorrang bij de prik, groeit onder artsen twijfel of de schaarse bedden besteed moeten worden aan Covidpatiënten. En niemand die erin slaagt de logistieke puzzel op te lossen.

Terwijl er toch al maanden bekend is dat er vaccins zaten aan te komen. Tijd zat om een geoliede opzet te bedenken. Deze week in het zoveelste Coronadebat meldde Rutte een ontevreden Kamer opgewekt en bedoeld als geruststelling dat veel organisaties waren ingeschakeld voor het vaccinatieproces en dat een crisismanager, oftewel een chief medical officer, daarom absoluut niet nodig was zoals de Kamer wilde. Hugo de Jonge kon het uitstekend af met al deze ondersteuning, aldus Rutte. Zien Rutte en de rest van het kabinet dan niet hoe krakkemikkig dat hele proces van begin af aan verloopt? Dat juist als er zoveel organisaties bij zo’n ingewikkeld proces zijn betrokken, er iemand moet zijn die met mandaat kan zeggen “zo gaan we het doen en niet anders”.

Leger of evenementenbranche

Desnoods met hulp van het leger of de evenementenbranche die alles schijnen te weten over logistiek. Waarom willen Rutte en De Jonge er niks van weten? Wat hoopt Rutte? Dat op 16 maart alle prikproblemen zijn opgelost zodat hij de eer van een krachtig leiderschap kan opeisen? Of dat de misère zo groot is dat mensen niet durven te kiezen voor een andere kabinetschef die er misschien nog minder van bakt? En waarom blijft Hugo de Jonge halsstarrig in zijn afwijzing van een crisismanager? Hij is niet meer verkiesbaar dus hoeft niet bang te zijn voor electorale schade.

Ik begin toch echt te vrezen dat het een kwestie van ego’s is. Die zitten de heren politici in de weg. Ego’s die het land in deze crisis nog verder schaden, want toegeven dat het een zooitje is waardoor nog meer economische schade wordt aangericht met nog meer zieken en zelfs doden in het vooruitzicht, lukt de heren maar niet. Misschien brengt de Tweede Kamer verlossing door te blijven hameren op de noodzaak van een stevig leiderschap met mandaat. Hoewel, op hier en daar wat kritische noten na werd in de afgelopen debatten vooral duidelijk dat het kabinet feitelijk geen strobreed in deze risicovolle weg is gelegd.

Hup Tweede Kamer, blijf op uw strepen staan en zeg iedere ochtend tegen uzelf: “We zijn volksvertegenwoordigers en we zijn op aarde om dit land te redden uit de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, die leider met mandaat moet nu worden aangesteld”.

Tekst: Wouke van Scherrenburg.