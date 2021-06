Wouke van Scherrenburg: “Hilversum of Den Haag, de judassen zijn overal”

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog altijd actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Voor Libelle schrijft ze over wat haar opvalt. Deze week: verraad komt in vele vormen. “Een lastpak is vakkundig uit de slangenkuil verwijderd. Met messen in zijn rug.”

Voor wie het ontging: donderdag werd een 76 pagina’s lange aanklacht van het bewonderde en gerespecteerde Kamerlid Omtzigt tegen zijn CDA gelekt naar de pers. Samenvatting: buitengesloten, uitgescholden, bedrogen, nooit gesteund, jaar in jaar uit. Onverkiesbaar stellen, zijn woordvoerderschap Financiën afpikken, een lijsttrekkerschap verhinderen, het proberen weg te treiteren bleek desondanks kansloos. Liefde voor het vak en de partij hielden Pieter overeind.

Advertentie

Wurggreep

Zelfs de sterkste vechters breken. Moe gestreden, voor de zoveelste keer ontgoocheld, brak ook hij. De zalvende liefdesbetuigingen over “onze Pieter” toen hij eindelijk was uitgeschakeld van partijprominenten klonken vals. Maar zijn geest bleef over het Binnenhof waren. Hij zou de formatie in een wurggreep houden omdat Wopke vleugellam was zonder Pieters zegen.

Functie elders