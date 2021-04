Wouke van Scherrenburg: “Deze week kan de geschiedenis in als ‘Slagveld op het Binnenhof'”

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog steeds actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Deze week geeft ze haar mening over de notulen van het toeslagenschandaal.

De afgelopen week kan de geschiedenisboekjes in met de titel Slagveld op het Binnenhof, en als ondertitel Maar er is niets onoorbaars gebeurd. Ministers van CDA, CU en D66 besloten in grote harmonie – nou ja, een bewindspersoon zette vraagtekens – de grondwet en de Tweede Kamer aan hun laars te lappen. Gevraagde informatie over het toeslagenschandaal werd niet verstrekt. Dat veel info was achtergehouden, bleek al uit de verhoren door de commissie die het schandaal onderzocht. Maar deze weigering de Kamer te informeren om politieke redenen (onthuld door RTL) lijkt nu een bom onder het formatieproces, waarin het vertrouwen tussen partijen hersteld zou moeten worden. En dan met name het vertrouwen van de PvdA en Groen Links, want de demissionaire coalitiegenoten weten al van elkaar dat ze boter op hun hoofd hebben.

Advertentie

Oppermachtig

Moties van afkeuring, stoere uitspraken als ‘regeren onder Rutte is onmogelijk’ (Segers), ‘meneer Rutte, hier scheiden onze wegen’ (Kaag) en Omtzigtknuffelaar Hoekstra die nog had geprobeerd dat lastpak te “sensibiliseren” na klachten van het D66-smaldeel dat Omtzigt het hun staatssecretaris te lastig maakte. Allemaal zijn ze medeplichtig aan een bestuursstructuur die niet deugt. Allemaal voelden ze zich zo oppermachtig dat ze vergaten dat de Kamer het hoogste orgaan is in onze democratie. En maar roepen dat je staat voor nieuw leiderschap, ja ja.