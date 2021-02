Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog steeds actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Haar stem wordt in de politiek nog steeds hoog gewaardeerd, juist omdat ze het belang van gewone mensen nooit uit het oog verliest.

Het onvolprezen Nieuwsuur startte afgelopen week met de boeiende serie ‘Nederland in 2050’. De eerste aflevering ging over het dreigende tekort aan mensen op de arbeidsmarkt omdat in 2050 één op de vier Nederlanders senior is.

Arbeidsmigranten verleiden ons landje te verkiezen om te komen werken en wonen boven de andere Europese landen waarvan velen met hetzelfde probleem worstelen? Of moet de Nederlandse vrouw als de wiedewind meer kinderen krijgen zodat onze economie kan blijven bloeien? Deze laatste suggestie kon rekenen op honende reacties in de social media, zoals op Twitter deze “hup meiden, baren voor het vaderland!”

Terechte hoon en terechte boosheid. In het Duitsland van Hitler waren er speciale moederklinieken waar Arische vrouwen Arische kindjes, liefst zoveel mogelijk, moesten baren. Om de aanvoer van kanonnenvlees en voldoende arbeidskrachten te garanderen. En anno 2021 zouden vrouwen in deze wereld met een rampzalige overbevolking, baby’s moeten produceren om buitenlandse arbeidsmigranten buiten de deur te houden. De baarmoeder als broedmachine.

“Je moet maar durven”

SGP-chef Kees van der Staaij is tot nu toe de enige politicus die (openlijk) geboortegolven toejuicht, maar dat vrouwbeeld past in het religieuze denkraam van deze mannenclub die vrouwen zelfs het recht op abortus ontzegt en de slogan “baas in eigen buik” ouderwets noemt. Je moet maar durven.

Ondertussen zijn arbeidsmigranten al langer aan de slag in onze bedrijven en instellingen. Zo zag ik een reportage met toegewijde Aziatische verzorgers in een verpleeghuis aan de slag want de tekorten aan personeel zijn er al jaren. Tekorten die overigens moeiteloos opgelost kunnen worden als de kampioenen deeltijdwerk, de Nederlandse vrouwen, er een tandje bij zou zetten. Als alle parttimers in het onderwijs en de zorg een uur (!) per week meer zouden werken zou er geen sprake meer zijn van schaarste.

Economisch afhankelijk

Maar ze willen niet, bleek uit een onderzoek met deze onthutsende uitkomst: 83 procent van de in deeltijd werkende vrouwen zegt het huishouden voorrang te geven, 78 procent wil tijd voor zichzelf hebben en 50 procent kiest voor oppas van kinderen/kleinkinderen. Vrouwen afkomstig uit andere EU-landen die in Nederland werken/wonen reageerden met ongeloof en verbijstering op deze uitkomsten. En gelijk hebben ze, want dat huishouden en die tijd voor jezelf maken dat veel vrouwen economisch afhankelijk zijn van hun partner. Met alle financiële gevolgen van dien als de relatie strandt.

Deeltijdbanen zijn dus slecht voor de economie maar ook slecht voor iemands persoonlijke economie. Het wordt tijd dat de politiek een plan bedenkt om vrouwen te verleiden tot meer uren in plaats van meer baren.

Tekst: Wouke van Scherrenburg. Beeld: privé