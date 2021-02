Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog altijd actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Ze geeft haar mening over de bomvolle parken en het openen van de terrassen.

Ik snap dat wel: die bomvolle parken. Stadsbewoners die geen tuin hebben, willen zich ook koesteren in het prille lentezonnetje na maanden van opsluiting. En waar anders zou je naartoe willen dan naar het stadspark waar je weer tussen de mensen bent nu de terrassen niet open mogen. Zelf ben ik gezegend met een tuin, desondanks hunker ik ook naar een groot terras waar je andere mensen ziet, waar je weer eens buiten de deur kunt eten en drinken. Ik snap ook de frustratie van de ondernemers die uitzicht hebben op hun gestapelde stoelen en kale tafels terwijl pal voor of naast je zaak mensen met zelf meegebrachte drank en happen op een bankje of trottoir zitten. Om dol van te worden, zeker als je aan de rand van de financiële afgrond staat.

Maar ik snap ook de worsteling van het kabinet. Wat als er groen licht wordt gegeven voor de horeca zoals zelfs een aantal burgemeesters nu bepleit. Hoe hard stijgen dan de besmettingen? Bij de Belgische buren luidden de ziekenhuizen gisteren opnieuw de noodklok. Net als bij ons stijgt het aantal positief getesten. De Britse variant is zo besmettelijk dat als er één persoon in een huishouden besmet raakt, er voor de rest van het gezin geen ontkomen meer aan is, hele gezinnen testen nu positief, melden Belgische artsen die de regering smeken geen versoepelingen toe te staan.

Campagnetijd

Toch lijkt er hier geen houden aan. Het draagvlak voor de maatregelen slinkt hard, de doodsangst voor het virus eveneens. En het is verkiezingstijd. Alle partijen bedienen hun achterban met hun diverse pleidooien de teugels te laten vieren met geopende terrassen als grootste gemene deler. De meest gehoorde verkiezingsleus was de afgelopen dagen dan ook “de rek is eruit”. Maar wat als de horeca inderdaad zijn zin krijgt. Wie rammelt er dan aan de Haagse deur. De sportclubs? De tuincentra? De winkels (zonder beperkingen)? De musea? De bioscopen? De schouwburgen? De biebs (voor!)? Dat gaat het kabinet echt niet honoreren denkt u. Nee, niet alle sectoren zullen hun zin krijgen maar het kan zomaar gebeuren dat er nog meer wordt versoepeld. Want campagnetijd en stevige knieën, het is een lastige combinatie. Tot nu toe weerstaan Rutte en De Jonge de toenemende druk en dat is knap. Toch denk ik stiekem terug aan de race om het vaccin. Het kabinet bezweek voor lobbyclubs en gooide daarmee de deur open voor heel wat groepen die riepen dat zij toch echt als eerste aan de beurt waren voor vaccinatie en zo raakte de prik voor ouderen en chronisch zieken steeds verder uit het zicht.

Open terrassen

Die open terrassen komen er en hopelijk vallen de gevolgen enorm mee. Maar misschien zien we straks ook overvolle IC-afdelingen, uitgeput zorgpersoneel en gesleep met patiënten naar andere provincies en Duitsland of erger. Die ramp zou zich dan medio april voltrekken maar dan zijn de verkiezingen achter de rug en de zetels veilig gesteld. En hebben de horeca-ondernemers een financieel bodempje kunnen leggen. Het is ze gegund.

Tekst: Wouke van Scherrenburg.