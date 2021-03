Wouke van Scherrenburg: “Vrouwen zijn broodnodig in de politieke arena”

Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog altijd actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Ze geeft haar mening over vrouwen in de politiek.

De campagneweek begon zo goed. Het debat bij Jeroen Pauw werd afgetrapt met Ploumen en Kaag. Ik weet niet wat zij van tevoren hebben afgesproken en of er überhaupt een afspraak was, maar het resultaat was een verfrissing met hoofdletter. Geen geschreeuw, geen boosheid, geen ouwe koeien uit de sloot, geen elkaar steeds weer hinderlijk in de rede vallen maar een prettig en respectvol bondgenootschap met ruimte voor kritische noten. Met als winst voldoende informatie voor de zwevende kiezer over de richting die hun partijen D66 en PvdA kiezen voor de komende jaren. De achtergrond van deze vrouwen heeft zeker bijgedragen aan de kwaliteit van het gesprek, allebei gewend aan lastige missies tot ver over de grenzen waar vaak behoedzame diplomatie werd vereist, eigenschappen die van pas komen bij de komende formatie.

Rutte en Wilders

Veel kiezers zweven nog en tv debatten kunnen daarom bepalend zijn voor hun keus. Daarom is het onbegrijpelijk dat de diverse omroepen tot drie keer toe Rutte en Wilders tegenover elkaar hebben gezet, overigens met instemming van de VVD want zo ontloopt Rutte aanvallen op het sociaal-economische beleid van hem, maar het verloop van die debatten is zo gruwelijk voorspelbaar.

Rutte blijft Wilders verwijten geen verantwoordelijkheid te durven dragen, want weggelopen uit gedoogkabinet. En Wilders blijft Rutte verwijten miljarden te jatten van de eerzame Nederlandse burgers ten faveure van de Zuid-Europese lidstaten en dan nog de overbekende standpunten over migratie. Gaap.