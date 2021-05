Wouke van Scherrenburg (74) is oud-politiek verslaggever en nog steeds actief op radio, televisie en vooral op Twitter. Deze week schrijft ze over de druk op de zorg door de coronacrisis.

Ik geef het eerlijk toe, toen Mark Rutte en Hugo de Jonge hun persco nummer zoveel hielden was ik vooral nieuwsgierig naar de kansen op open grenzen, oftwel een vakantie in Zuid-Europa. Dat de binnenlandse versoepelingen onder nadrukkelijk voorbehoud van een pauzeknop bij tegenvallende ziekenhuisopname werden aangekondigd, nam ik voor kennisgeving aan met de beelden van de feestende of rellende voetbalfans, de schijtaanalles Koningsdagvierders en parkbezoekers op mijn netvlies. Met of zonder pauzeknop, een deel van Nederland is klaar met het virus.

Advertentie

Veertien maanden

De persco was nog maar net voorbij of ik kreeg berichten vanuit de zorg. “Geen woord over de vele patiënten in de ziekenhuizen, geen woord over onze overbelasting die nu al veertien maanden duurt”. En een IC- verpleegkundige: “Ik lag vannacht weer wakker, want ik zie de lichtjes in de ogen van mijn collega’s uitgaan”. Ik hoor nog de burgemeesters pleiten voor het openen van de terrassen omdat “de rek eruit is bij veel Nederlanders”.