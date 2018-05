Schaatskampioen Wouter Olde Heuvel (31) getroffen door hersenbloeding

Voormalig schaatskampioen Wouter Olde Heuvel is getroffen door een hersenbloeding. De 31-jarige topsporter werd onwel tijdens een fietsrit en is overgebracht naar het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar op dit moment verdere onderzoeken plaatsvinden.

Olde Heuvel is tweevoudig Nederlands allroundkampioen en stopte in 2016 met schaatsen. Hij was jarenlang ploeggenoot van Sven Kramer en begeleidde na het beëindigen van zijn eigen schaatscarrière Ireen Wüst tijdens de laatste Olympische Spelen in Pyeongchang naar haar gouden medaille.

Vader

Wouter en zijn Noorse vriendin Elin Friis hebben twee dochters. Lenthe Sofie, in 2014 geboren en bijna 4, en Mia Emilie die afgelopen november ter wereld kwam.

Bron: AD.nl. Beeld: ANP.