Jongeren filmen wurging van jongen (12) en gooien hem in het kanaal

In België is een pestfilmpje opgedoken waarop te zien is hoe jongeren een 12-jarige jongen de hals dichtknijpen tot hij bewusteloos raakt. De nare beelden werd door de pesters zelf via social media verspreid.

De mishandeling gebeurde vorige week in de buurt van Antwerpen. 3 jongeren waren betrokken bij het pesten, daarvan zijn er inmiddels 2 opgepakt, aldus Het Nieuwsblad.

“Die laten we liggen”

Op de video is te zien hoe de jongen flauwvalt als zijn belagers zijn halsslagaders dichtdrukken. “Die laten we liggen en we zijn weg”, zegt een van de daders.

In kanaal gegooid

De jongen komt uiteindelijk weer bij en is duidelijk de kluts kwijt. Nog voor hij helemaal bij zijn positieven is, krijgt hij opnieuw een klap op het hoofd. Tot slot is te zien dat de jongen in het kanaal wordt gegooid, terwijl zijn pesters erbij staan te lachen.

Heksenjacht

Op social media wordt er geschokt gereageerd en de daders worden bedreigd. De moeder van een van de daders spreekt volgens Het Nieuwsblad van ‘een heksenjacht’.

Slachtoffer

Of de daders het slachtoffer kenden of dat het om een willekeurig uitgekozen persoon ging, was gisteren nog niet duidelijk. Met het slachtoffer gaat het lichamelijk vrij goed, maar hij is emotioneel zwaar aangeslagen door het brute geweld dat tegen hem is gebruikt.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Kijk