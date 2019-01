Xander de Buisonjé duikt met zijn gezin in zijn verleden in 'Groeten uit 19xx'

Xander en Sophie de Buisonjé doen mee aan het nieuwe seizoen van Groeten uit 19xx. In dit programma gaat een BN’er met zijn gezin terug naar de tijd waarin hij of zij twaalf jaar was.

Dat betekent dat hun dochtertje Céla Lynn (2) en zoon Dex (8) met paps en mams een tijdreis maken naar 1985. En daar is alvast dít voorproefje van. Wat lijkt Dex toch op z’n moeder en is Céla Lynn om op te eten.

Herman Brood

Ook Hans Kazàn, Roy Donders, Frans Duijts, Xandra Brood, cabaretier Klaas van der Eerden en snowboardster Bibian Mentel gaan terug in de tijd. Het nieuwe seizoen van Groeten uit 19xx trapt af met de familie Brood. Xandra haalt samen met haar dochters Lola, Holly Mae en Breda roerige herinneringen op terwijl ze terugspoelen naar het jaar 1970. Uiteraard zullen die ook vooral gaan over hun overleden partner en vader Herman Brood.

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen Groeten uit 19xx is op donderdag 24 januari om 20.30 uur te zien op RTL 4.

Bron: RTL. Beeld: RTL

