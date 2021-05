Xander de Buisonjé vertelt zondagavond in Onmogelijke Duetten openhartig over de bijzondere geboorte van zijn dochtertje Céla-Lynn. Het meisje kwam ter wereld via een draagmoeder, maar de bevalling ging compleet anders dan gedacht.

De zanger zong in de aflevering het nummer Imagine samen met John Lennon, en dat is niet zomaar. Want het lied speelde door de autoradio toen zijn dochtertje bijna ter wereld kwam.

In de uitzending vertelt Xander de Buisonjé openhartig waarom hij en zijn vrouw Sophie genoodzaakt waren een draagmoeder in de arm te nemen. Het stel trouwde in 2008 en kreeg een zoontje Dex. “Maar toen werd mijn vrouw heel erg ziek. Ze had een tumor en die lag op een heel rare plek.’ Sophie genas, maar een tweede zwangerschap was een te groot risico, vertelt de zanger.

Draagmoeder

Xander vertelt dat ze dus besloten een draagmoeder te zoeken, gezien de wens voor een tweede kindje groot was. Ze vonden haar in Amerika, maar de bevalling startte eerder dan gedacht. “We waren er net twee dagen en toen hoorden we: ‘Ze heeft weeën. Jullie moeten nu komen’. En echt, het was bizar. We reden weg en kwamen in een file van 50 kilometer”, herinnert de zanger zich.

Imagine

Hij vertelt dat ze de stress wat wilden verminderen in de auto en dus de radio aanzetten, waarop John Lennon’s Imagine door de speakers galmde. “Het begon gewoon met dat piano-intro”, vertelt hij. Daarom is het nummer nog altijd heel dierbaar voor hem, legt hij uit. Uiteindelijk waren ze nét te laat om de geboorte mee te maken, maar ondanks dat was de band met hun dochtertje Céla-Lynn er naar eigen zeggen direct. Het meisje is inmiddels alweer 4 jaar.

Bron: Lindanieuws, SBS6. Beeld: Brunopress