Het bloed kruipt waar het niet gaan kan, dat blijkt maar weer. Want Xander de Buisonjé laat weten samen met zijn zoon Sem een nummer uit te brengen. De zanger deelt op Instagram alvast een klein voorproefje van de muzikale samenwerking.

Zo vader zo zoon

De 16-jarige Sem zingt niet in het nummer, maar is rappend te horen. Op Instagram plaatst Xander een video om het nieuws aan te kondigen. “Eindelijk is het zover! Twee maanden terug wist ik niet eens dat @semvandijk2.0 zo goed kon rappen en nu hebben we samen een track gemaakt! #appelboom #zovaderzozoon”, schrijft hij bij de video.

Toekomstplannen

De track is uitgebracht in samenwerking met rapper Lange Frans. Of Sem daadwerkelijk zijn vader achterna gaat, weet de tiener nog niet zeker. Aan Shownieuws liet hij eerder weten nog te twijfelen: “Ik moet nog kijken wat ik het leukst vind, acteren of rappen. Ik zie wel waar het schip strandt.”

View this post on Instagram A post shared by Xander de Buisonjé (@xdebuisonje) on Feb 27, 2019 at 12:14pm PST

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANPfoto