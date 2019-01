Xander de Buisonjé reageert op 'bijna-ontvoering' van zijn dochtertje

Familie de Buisonjé kreeg afgelopen weekend de schrik van hun leven. In een restaurant in Londen pakte een wildvreemde vrouw hun dochtertje Céla-Lynn uit het niets op om vervolgens met haar weg te lopen. In een interview op Radio 538 doet Xander zijn verhaal.



Even leek het dit weekend op een groot drama uit te lopen voor de zanger en zijn vrouw Sophie. Op Instagram liet Sophie weten nog nooit zoiets meegemaakt te hebben. “Toen mijn dochter hier pirouettes aan het draaien was, kwam er voor mij een onbekende, jonge vrouw aangelopen die haar ineens optilde en pijlsnel met haar wegliep.”

‘Het valt mee’

Xander laat aan presentator Frank Dane weten dat het – gelukkig! – allemaal wel meevalt wat er is gebeurd. “Mijn onwijs lieve vrouw had het briljante idee om dit op social media te zetten”, begint de zanger. “De kinderen wilden even in de lobby rennen. Daar was ook een vrouw die volledig onder invloed was. Zij pakte Céla-Lynn opeens op en begon met haar te rennen.”

Irritant

Gelukkig rende de vrouw mét hun kleine spruit het restaurant in waar de familie zat. Xander pakte zijn dochter meteen van de dame af. “Een poging tot ontvoeren is wel teveel stof voor dit verhaal”, vervolgt hij. “Ik vond het vooral heel irritant en dacht: ‘blijf van mijn kind af’. Daarna heb ik de vrouw het hotel uit laten zetten.”

Prima afgelopen

En de kleine? “Die maakt het gelukkig mega-goed”, aldus de zanger. “Ze voelde wel iets, maar het is allemaal prima afgelopen. Het doet je als ouder wel even beseffen dat er gekken op de wereld zijn die zomaar rare dingen doen.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Radio 538. Beeld: ANP