Zoon Xander en Wendy zingt over de stukgelopen relatie van zijn ouders 

Xander de Buisonjé heeft met niemand minder dan zijn 16-jarige zoon Sem van Dijk een nieuw nummer uitgebracht. Appelboom, heet het.

Vader en zoon zingen daarin onder meer over de stukgelopen relatie tussen Xander en Wendy.

Vreemdgaan

De zanger en presentatrice zouden in 2002 met elkaar in het huwelijksbootje stappen, maar de bruiloft werd op de valreep afgeblazen omdat bleek dat Xander was vreemdgegaan. Een paar weken later werd bekend dat Wendy van Dijk zwanger was van zoon Sem. Ze waren dus al uit elkaar toen hij ter wereld kwam.

Zwaar

Desondanks – of beter gezegd: natuurlijk – was de pijn van hun stukgelopen relatie ook voor Sem voelbaar, blijkt wel uit de tekst die hij in Appelboom zingt. “Ik lijk te veel op jou pa, laat dat geen geheim zijn. En ook al gingen jij en mama uit elkaar, ging ik heen en weer, en viel het mij zwaar”, hoor je hem rappen. En: “Soms was het eb, maar meestal was het overvloed.” Ook wordt ‘zo vader, zo zoon’ meerdere keren herhaald.

Zielsveel liefde

In het refrein zingen vader en zoon over de liefde voor elkaar: “Als ik niet volledig even zielsveel van je hou, zal ik langzaam sterven, ga ik dood aan jou. Als ik niet langdurig vurig met alles van je hou, valt m’n hart aan scherven, ga ik dood aan jou.”

Kippenvel

Het liedje valt goed in de smaak onder fans. “Kippenvel… Dit is de mooiste erfenis, een nummer samen met je vader”, klinkt het bijvoorbeeld. En: “Wat een gaaf, liefdevol nummer.”

Je kunt Appelboom hier beluisteren:

Beeld: ANP