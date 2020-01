Xelly Cabau deelt eerlijke voor- en nafoto van buik

Xelly Cabau beviel in april 2019 van haar zoontje Yono. Over een paar maanden zal er weer een bijzonder moment in haar leven plaatsvinden: dan stapt ze namelijk in het huwelijksbootje met haar grote liefde Beer.

Beer vroeg Xelly in april 2018 ten huwelijk. Het stel is al 10 jaar samen. Nu de grote dag er bijna aankomt, is Xelly druk bezig met de voorbereidingen. Wat er nog wel even op haar to do-list staat? Afvallen!

Advertentie

De harde waarheid

Op Instagram deelt Xelly een foto van haar buik in 2015 en haar buik nu in 2020. Ze laat weten dat ze voor haar bruiloft nog 9 kilo kwijt wil om goed in haar trouwjurk te passen. Ze deelt haar doel op Instagram om zichzelf extra te motiveren. Ze schrijft: “De harde waarheid. En nee, dit komt niet door mijn zwangerschap. Op zich heb ik nog een paar maanden voor ik mezelf in mijn trouwjurk hijs.” Ze sluit haar post af met de woorden: “Beauty begins the moment you decide to become yourself.”

Zwangerschapskilo’s

Volgens Xelly hebben de extra kilo’s niks te maken met haar zwangerschap. Tijdens de zwangerschap kwam ze 30 kilo aan, maar die zijn er alweer vanaf. In een van haar YouTube-video’s vertelt ze dat ze geen idee heeft hoe die kilo’s eraf zijn gevlogen. “Ik at twee maaltijden per maaltijd. Vraag maar aan mijn vrienden; het is echt heel erg.” aldus de visagiste.

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: Brunopress