Xelly Cabau verklapt met déze beelden het geslacht van haar kindje

Visagist Xelly Cabau is in verwachting van haar eerste kindje en dat is ontzettend spannend. Met haar fans deelt ze nu of ze een jongetje of een meisje krijgt.

In een video op YouTube verklapt de jongere zus van Yolanthe het geslacht van haar ongeboren kindje.

Ze prikt een grote ballon waar vraagtekens op staan door en jawel… Daar komt blauwe confetti uit! Het is een jongetje, dus. ‘Wat leuk, een speelmaatje voor Xess’, reageren kijkers op haar video. Xelly en haar vriend Beer Muller zijn sinds 2008 samen.

Bekijk hier zelf de hele video:

Yolanthe en Xelly samen:

Bron & Beeld: Instagram