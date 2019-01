Xelly Cabau van Kasbergen onherkenbaar door nieuw kapsel

Als haar- en make-upstylist ben je elke dag bezig met het haar en make-up van iemand anders, maar haarstylist Xelly Cabau van Kasbergen durft zelf ook te experimenteren.

Blond

Het zwangere zusje van Yolanthe deelt vandaag een foto op Instagram waar veel mensen vast even twee keer naar moesten kijken. Xelly lijkt haar bruine lokken namelijk ingeruild te hebben voor een blond kapsel. Bij de foto schrijft ze: “Life is too short to have boring hair“.

Advertentie

Pruik?

Xelly krijgt veel complimenten voor haar nieuwe coupe, maar niet iedereen is er van overtuigd dat ze haar lokken écht blond heeft geverfd. Houdt Xelly ons voor de gek met een pruik? Dan zou ze deze haarkleur in elk geval zéker kunnen overwegen:

Dit bericht bekijken op Instagram ‘Life is too short to have boring hair’😎 Een bericht gedeeld door Xelly Cabau van Kasbergen (@xellycvk) op 16 Jan 2019 om 3:53 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Instagram. Beeld: ANP.