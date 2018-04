Visagist Xelly Cabau van Kasbergen deelt foto met heuglijk nieuws

Xelly Cabau van Kasbergen gaat trouwen! De vriend van de visagist en haarstylist, Beer, is gister op één knie voor haar gegaan in het Franse Florence. Romantischer wordt het niet.

“Ik ben de gelukkigste mens op aarde!”, schrijft het zusje van Yolanthe bij een kiekje dat ná het huwelijksaanzoek genomen is.

Bijzondere datum

Beer heeft de datum om het te vragen wel heel goed uitgekozen. “Op 21 april 2008 kregen we verkering en gingen we voor het eerst op vakantie in Florence. Tien jaar later, vandaag in Florence, vraagt hij me ten huwelijk”, legt Xelly uit. “We zijn zo verliefd. Jij bent mijn alles, mijn wereld, zonder jou wil ik niet leven!”

De bruidegom in spé toont op zijn Instagram trots de verlovingsring waarmee hij zijn liefde ten huwelijk heeft gevraagd. Wauw, wat een plaatje!

She said yes! Een bericht gedeeld door Beer Muller (@beer_muller) op 21 Apr 2018 om 3:09 (PDT)

