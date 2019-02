Zwangere Xelly Cabau kijkt haar outfit af bij Meghan Markle

Xelly Cabau van Kasbergen en Meghan Markle zijn allebei al een aantal maanden zwanger. En heel toevallig schittert Xelly ook nog eens in bijna dezelfde maagdelijk witte jurk als Meghan.

Wij geven Xelly groot gelijk om qua zwangerschapskleding af te kijken bij de prachtige Meghan Markle. Het is namelijk best lastig om hippe zwangerschapskleding te vinden. Bovendien geldt natuurlijk: beter goed gejat dan slecht bedacht. Niet waar?

Advertentie

Bijpassende jas

Vorige week droeg Meghan Markle tijdens een galafeest in Londen een prachtige, maagdelijke witte Calvin Klein-jurk. Daar overheen droeg ze een perfect bijpassende witte jas van Amanda Wakeley. Met deze outfit showde Meghan vol trots haar buik, die in de jurk perfect te zien was.

Eén klein verschil

Een week later deelt Xelly op Instagram een hele foto waarop haar prachtige buik goed te zien is. Op dit kiekje droeg Xelly ook een fantastische witte jurk met daarover heen een crèmekleurige jas. Het enige verschil zijn de donkergrijze strepen en grote, zwarte knopen op de jas. Maar ook de zwangere Xelly ziet er uit om door een ringetje te halen.

Zwanger? En wil je zelf ook afkijken bij Meghan en Xelly? Wij hebben de mooiste, witte zwangerschapskleding voor je op een rijtje gezet:

De leukste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Instagram. Beeld: ANP