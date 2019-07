Fans vinden dat Xess Xava op déze foto precies op zijn moeder lijkt

Yolanthe is druk bezig met haar kledinglijn. Ze heeft kinderkleding ontworpen voor Hema en na de eerste succesvolle collectie gaat ze nu aan de slag met een wintercollectie.

Yolanthe deelt vol trots een foto van haar zoontje Xess Xava, die haar kleding draagt.

Bij haar foto schrijft ze: “Mijn aller liefste vriendje ter wereld in de pakjes die ik speciaal ontworpen heb voor Hema! Super trots dat er nu zo veel lieve, heerlijke kindjes in mijn Bananas and Bananas-pakjes rondlopen! We hadden nooit verwacht dat alles online binnen een dag uitverkocht zou zijn! Dank jullie wel voor alle lieve reacties en foto’s!” Helaas voor de fans van de kleding: wat op is, is op.

Haar volgers reageren positief op de foto van Xess Xava. “Wat lijkt hij op jou, zeg”, merkt iemand op. “Die glimlach… Echt twee druppels water.”

Zie jij de gelijkenissen ook?

Xess Xava is duidelijk niet verlegen voor de camera en poseert hartstikke stoer:

Bron & beeld: Instagram