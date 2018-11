Xess Xava wil naast voetbal ook graag déze stoere (en enge) sport doen

Mocht Xess Xava (3) zijn vader Wesley Sneijder toch niet ‘opvolgen’ in Oranje, dan kan ‘ie altijd nog de boksring in.

Want met dít filmpje van Yolanthe laat hij zien hoe goed hij nu al kan boksen.

“Als mama moe is ga ik nog maar even boksen dan…”, schrijft mama Yolanthe. Op het filmpje is te zien hoe Xess Xava heel stoer hij met bokshandschoenen tegen een boksbal aan het slaan is. Volgens Yolanthe heeft het kleine mannetje zelf besloten de handschoenen aan te trekken toen zijn mama even water pakken was. Een echt vechtersbaasje is het.

Bokstalent

De driejarige jongen laat zichzelf van z’n stoerste kant zien en kijkt dan ook heel boos in de camera en naar de boksbal. Kickbokser Rico Verhoeven mag wel oppassen, want zo te zien is Xess Xava een echt bokstalent. “Rico eat your heart out”, schrijft Yolanthe dan ook niet voor niets in het bijschrift, doelend op wereldkampioen kickboksen Rico Verhoeven.

Samen trainen

Eerder plaatste Yolanthe al een video waarin te zien was dat Xess Xava een keertje mee mocht naar een training van zijn moeder. Terwijl Yolanthe zware oefeningen aan het doen was, zat het kleine ventje de hele tijd met het haar van z’n mama aan het spelen. En een lol dat ze hadden.

Knap

Maar nu wordt duidelijk dat Xess Xava niet de hele training heeft zitten spelen. Hij is zelf ook aan de bak gegaan en heeft meteen laten zien hoe goed hij op driejarige leeftijd al kan boksen. Knap hoor!

BEKIJK OOK: Yolanthe: Ik heb zo veel liefde te geven – ook aan een adoptiekindje:



Bron: Instagram. Beeld: ANP