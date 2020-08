Trotse Yolanthe onthult: Xess Xava heeft rolletje in film te pakken

Yolanthe Cabau zal binnenkort te zien zijn in de film Just say yes. Maar de actrice onthult nog een leuk nieuwtje rondom de film: haar 4-jarige zoontje Xess Xava zal ook een rolletje vertolken.

Het is natuurlijk wel een kleine filmrol, maar wel een leuke: het jongetje mag in de scene waterballonnen naar zijn moeder gooien.

Xess Xava is niet het enige kind van een BN’er die meedoet in de film. Ook Posy, het dochtertje van Jim Bakkum had een kleine rol. “Ze konden het helemaal met elkaar vinden. Je ziet ze misschien in de achtergrond voorbijkomen”, vertelt Yolanthe hierover.

Acteertalent

Xess Xava lijkt een sterretje in de dop, want hij en zijn moeder werden voor de opnames ingevlogen vanuit Los Angeles. Of Xess ook acteertalent heeft? Daar is Yolanthe nog niet zeker over: “Ik laat hem heel vrij in hoe of wat. Hij is pas 4, dus dat gaan we zien met de tijd”, aldus de actrice.

De film

In Just say yes speelt Yolanthe een klunzig personage en dat is naar eigen zeggen op haar lijf geschreven. Naast Yolanthe, Xess en Jim spelen in de film onder andere acteurs Juvat Westendorp, Noortje Herlaar en Edwin Jonker mee. De film verschijnt in 2021 in de bioscopen.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress