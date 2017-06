Xess Xava moedigt zijn vader op schattige wijze aan

Lekshmi L. (49) uit India had al een aantal dagen last van hele erge hoofdpijn, toen ze besloot om langs het ziekenhuis te gaan. Terwijl de artsen haar onderzochten deden ze een verschrikkelijke ontdekking.

In de oor van de vrouw vonden ze een levende spin, die zelf al een web had gemaakt. ”Zelfs ik was een beetje angstig toen ik beweging voelde in haar oor”, aldus een van de artsen.

Vreemde tinteling

Enkele dagen voordat Lekshmi langs het ziekenhuis ging was ze in slaap gevallen op haar veranda. Toen ze wakker werd voelde ze een vreemde tinteling in haar oor. Omdat ze zich ook al niet lekker voelde vroeg ze haar dochter om met een lichtje in haar oor te schijnen, maar zij zag niks.

Vloeibare medicatie

Toen Lekshmi na een tijdje last kreeg van ernstige hoofdpijn, besloot haar echtgenoot dat het tijd was om haar naar het ziekenhuis te brengen in Hebbal. Daar kregen de artsen met behulp van vloeibare medicatie de spin uiteindelijk uit haar oor. Volgens de artsen zal de vrouw er geen blijvende schade aan overhouden.

