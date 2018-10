Xess Xava (2) heeft een heel stoer, nieuw kapsel

Yolanthe Sneijder-Cabau zorgt er altijd voor dat haar zoontje Xess Xava er om door een ringetje te halen uitziet. Nu heeft ‘ie een make-over gekregen.

Normaal gesproken droeg Xess altijd een hip knotje, maar tegenwoordig gaat hij voor een heel stoer ander kapsel. Yolanthe heeft haar zoontje een ander kapsel gegeven, namelijk cornrow vlechtjes. Zijn lange haartjes zijn helemaal ingevlochten in meerdere vlechtjes. En dat staat hem hartstikke stoer.

Stoere bink

Hij voelt zich er ook een echte ‘bink’ door. Dat is duidelijk te zien op het filmpje dat zijn mama op Instagram heeft geplaatst. In zwembroek en met een grote zonnebril op z’n hoofd loopt hij over straat. Af en toe kijkt-ie even met een coole en zwoele blik de camera in. “Linkie binkie”, schrijft Yolanthe bij het filmpje. Wat een schatje… o nee, eh, wat een stoere bink bedoelen we natuurlijk.

Bron: Instagram. Beeld: ANP