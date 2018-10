Yolanthe laat met déze foto zien wat Xess Xava in de toekomst gaat doen

Een droom is het voor veel ouders: zou hun nageslacht in hun voetsporen treden? Bij Yolanthe en Wesley lijkt het te gebeuren.

Want de trotse Yolanthe laat met een lieve foto zien dat Xess nu al aardig dol is op voetballen.

Kijk, pap

Precies, het spel van zijn vader. ‘Zou het…?’, schrijft Yolanthe bij haar foto. Xess is inmiddels 3 jaar oud en kan al goed tegen een bal trappen, zo is te zien. En dan reageert ze nog op zijn wilde kapsel. Want als je goed kijkt, zie je dat Xess opeens krullen heeft. ‘Dat komt omdat hij hiervoor vlechtjes in had’, legt zijn moeder uit. ‘En ja, dat vindt hij zelf leuk, lekker puh’.

Moeder en zoon:

Bron & Beeld: Instagram