Xess Xava is nog piepjong, maar hij weet zichzelf nu al prima te redden in het water.

De 1-jarige zoon van Yolanthe en Wesley kan namelijk al prima zwemmen – en dát zonder zwemles.

Blijven drijven

Xess blijft al heel goed drijven op zijn rug en heeft daar helemaal geen bandjes bij nodig. Hij heeft een speciale zwemcursus gevolgd, waarin jonge kindjes met speciale oefeningen leren om boven water te blijven.

Trotse moeder

Op Instagram schrijft de trotse moeder Yolanthe: “Zo trots op mijn lieve kleine baby! Pas 1 jaar oud en nu al zo zwemmen! Maar nog belangrijker is dat hij weet wat hij moet doen als zijn kleine lijfje in het water belandt. Hij kan zichzelf omdraaien en drijven. Dit betekent niet dat hij ooit alleen moet worden gelaten in de buurt van het water (blijf altijd dichtbij je kind!). Maar het voelt goed om te weten wat hij nu allemaal al kan. Dit is pas het begin: hij leert meer en meer elke dag. Maar omdat ik zo trots ben, wil ik deze beelden nu alvast delen!”

Yolanthe en haar zoontje zijn helemaal dol op elkaar:

I live for these moments.. 💕 #MyBabyBoy #Myheart #MyLife Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 21 Sep 2017 om 10:29 PDT

The best feeling in the world is when he smiles at me 😍🤗 #MyBoo #MyLife #MyHeart #SoSuperDuperBlessedWithHim!! ❤️🙏🏼 Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 14 Sep 2017 om 9:53 PDT

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle in je mailbox? Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Shownieuws. Beeld: Instagram