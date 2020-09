Autistische Yannick (25) blaast ‘Holland’s got talent’-jury omver met Elvis-nummer 

In Holland’s got talent komen de meest bijzondere optredens voorbij. Maar die van de 25-jarige Yannick blies de jury zaterdagavond pas écht omver.

Yannick zong een nummer van Elvis zo bizar goed, dat zowel Ali B, Angela Groothuis, Chantal Janzen als Paul de Leeuw versteld stonden. En dat terwijl dit optreden van hem eigenlijk een medisch wonder mag heten.

Moeilijke start

De Tilburgse Yannick Game had namelijk een moeilijke start in het leven. “Yannick is dood geboren“, vertelt zijn moeder voor de camera’s. “De artsen zeiden: reken nergens op, dan valt alles mee. Tot zijn vijftiende heeft hij een vrij heftige ziekenhuisperiode achter de rug. Iedere vier weken moest ‘ie drie dagen naar het ziekenhuis.”

Epilepsie en autisme

Yannick hield behoorlijke schade over aan zijn moeilijke start in het leven. “Ik had epilepsie“, zo vervolgt hij zelf, maar daar is hij in de loop der jaren overheen gegroeid. “Nu alleen nog autisme.” Maar dat belemmert zijn zangkunsten niet. Integendeel. “Als je aan het zingen bent, vergeet je alle vervelende en negatieve dingen”, zo legt hij uit aan de jury. En als hij begint met zingen verandert ‘ie in een compleet ander mens, zo blijkt wanneer hij Can’t help falling in love van Elvis Presley ten gehore brengt.

Yannick verovert Holland’s got talent

Ali B, Angela Groothuizen, Chantal Janzen en Paul de Leeuw weten niet wat ze horen als Yannick begint met zingen, zó goed. Hij krijgt dan ook een staande ovatie en vier dikke ja’s en mag dus door naar de volgende ronde. Zijn ouders zijn apetrots. “Muziek is zijn droom en we hopen dat hij zijn droom kan leven. Zijn droom is onze droom.” Op Twitter wordt ook lyrisch op Yannicks optreden gereageerd. En iemand vraagt zich af waarom hij niet direct een ticket naar de finale middels een golden buzzer heeft gehad.

#hollandsgottalent Elvis is toch Golden Buzzer Waardig 🏆 — Miki Dark (@mikidark_) September 26, 2020

😭 Jezus ik zit een potje te janken. Familie van Yannick als jullie dit lezen wat een prachtig geschenk hebben jullie! Zo mooi dat jullie Yannick met ons delen. ❤#hollandsgottalent — Demy (@DD__Crew) September 26, 2020

#hollandsgottalent Elvis leeft… geweldig optreden van Yannick Game — Jospan (@Jospan14) September 26, 2020

Sorry, maar ik gunde Yannick de golden buzzer meer dan Nigel. Yannick was geweldig😍 #hollandsgottalent — My best friends are bunnies (@ItzTijgertje) September 26, 2020

Yannick is te gek!! En gezegend met hele lieve ouders. Go Yannick go Yannick! #HGT — antelpieteltien (@antelpieteltien) September 26, 2020

Je kunt Yannicks verhaal en optreden hieronder vanaf 29:10 zien en beluisteren:

Bron: Holland’s got talent (RTL 4). Beeld: iStock