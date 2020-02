Yes! Er komt een bioscoopfilm van 'De Luizenmoeder'

Het programma De Luizenmoeder was een enorm succes, maar nadat de makers na 2 seizoenen besloten een einde aan de serie te maken, bleef het stil. Tot nu!

Actrice Meral Polat, die in de serie te zien is als de pittige schoolpleinmoeder Mel, maakte bekend dat er een film van De Luizenmoeder aankomt.

Foutje

Of het nou wel de bedoeling was dat Meral dit leuke nieuws naar buiten bracht, dat is niet zeker. Ze vertelde het namelijk in een gesprek met Weekend, maar zei daarna gelijk: “Maar daar mag ik volgens mij nog niks over zeggen.” Oeps, foutje?

Open einde

Diederik Ebbinge, een van de makers én acteurs van de serie, liet eerder nog weten dat De Luizenmoeder definitief gestopt is. “Ik wil het succes niet uitmelken en ik stop graag op het hoogtepunt.” zei hij daarover. Dit stelde een heleboel fans teleur. Niet alleen omdat het zo leuk was om naar de avonturen van juf Ank en de luizenmoeders te kijken, maar ook omdat ze na seizoen 2 bleven zitten met een heleboel vragen. Hoe loopt het af tussen Anton en Ank? En tussen Hannah en Volkert? Hoewel er nog geen duidelijkheid is over de verhaallijn van de bioscoopfilm, is de kans groot dat we daar eindelijk antwoord op zullen krijgen.

Bron: RTL Boulevard. Beeld: AVROTROS