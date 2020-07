Yolanthe reageert op openhartige uitspraken Wesley Sneijder in biografie

Eind juni kwam de beruchte biografie van Wesley Sneijder uit. De oud-voetballer is in het boek erg openhartig over zijn carrière én zijn privéleven. Ook zijn relatie(breuk) met Yolanthe bespreekt hij.

Yolanthe en Wesley maakten begin maart 2019 hun scheiding bekend. Niet veel later nam Wesley alle schuld op zich, maar wat er nou echt gebeurd was maakte het stel tot voor kort nooit bekend. In het boek vertelt Sneijder dat drank en vrouwen de aanleiding waren voor hun relatieproblemen. Dat liep uit de hand en ook Yolanthe kreeg dat te horen. Toen hij het allemaal opbiechtte, gaf zij hem nog een kans, maar dat pakte niet goed uit. Ze besloot toch van hem te scheiden.

Advertentie

Blij voor hem

Een pijnlijke periode voor de actrice. Te pijnlijk om het nu al in een boek te lezen. Dat heeft ze dus ook nog niet gedaan, maar ze vertelt in gesprek met Privé: “Ik vind dat nog te moeilijk. Wes heeft me wel het een en ander verteld. We hebben veel meegemaakt, leuke, maar ook minder leuke dingen. We waren nog jong toen we in elkaars leven kwamen. Ik zal altijd achter hem blijven staan. Dit boek wilde hij heel graag, het is zijn verhaal en ik ben blij voor hem.”