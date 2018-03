Yolanthe laat in bloot topje zien hoe gelukkig ze is

Het lijkt goed te gaan met Yolanthe, nu ze in Qatar woont vanwege de carrière van haar man Wesley.

De presentatrice en actrice ziet er prachtig uit en ze straalt op al haar recente foto’s.

“Ik koester elk moment”, aldus de 32-jarige moeder van Xess. “Ik wist niet zo goed wat ik er van moest verwachten, maar ik vind het eigenlijk stiekem wel heel erg leuk. Ik zie het gewoon als een avontuur. Het is ook wel weer erg mooi dat ik dit mag meemaken met m’n man, met m’n kind, met ons gezin. Als we straks tachtig zijn en terugkijken, dan heb je toch wel een heel avontuurlijk leven gehad.”

Wat is het toch een powervrouw:

Bron & Beeld: Instagram