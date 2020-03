Yolanthe Cabau en prinses Mabel ontvangen bijzondere prijs

Maandagavond werd de International Law Conference on the Status of Women in het gebouw van de New York City Bar Association gehouden.

Tijdens deze conferentie ontvingen Yolanthe Cabau en prinses Mabel van Oranje belangrijke prijzen voor hun inspanningen voor vrouwenrechten.

Yolanthe Cabau

Yolanthe ontving de Epic Women’s Advocacy Award voor het School for Justice programma van Free a Girl. Dit programma geeft meisjes die slachtoffer zijn geweest van kinderprostitutie de kans om een rechtenstudie of politieopleiding te volgen. Namens de 78 meisjes die op dit moment een studie volgen bij het programma, mocht Yolanthe de award in ontvangst nemen. Free a Girl werd in 2008 mede opgericht door Yolanthe. Op Instagram schrijft Yolanthe hoe blij ze is met de prijs: “Ik ben zo trots op ons complete team en ieder persoon dat ons geholpen heeft. Jullie zijn geweldig! Er zijn nog steeds veel meisjes die onze hulp nodig hebben. We werken eraan, ze worden niet vergeten!”

Prinses Mabel

De Lifetime Achievement Award ging naar prinses Mabel van Oranje. Mabel zet zich al haar hele leven in voor mensenrechten. Zo richtte ze in 1995 War Child op en is ze directeur geweest van het Open Society Institute in Brussel, een stichting die zich bezighoudt met het bevorderen van democratie, mensenrechten en de onafhankelijke rechtsstaat en het bestrijden van aids.

Wat betreft vrouwenrechten zit prinses Mabel ook absoluut niet stil. De prinses haalde in 2016 het netwerk Girls Not Brides naar Nederland, met als doel het onderwerp van kindhuwelijken op de Nederlandse politieke agenda te houden. In 2018 lanceerde Mabel VOW in New York: een onafhankelijke organisatie die de handen ineenslaat met de Amerikaanse trouwindustrie om geld op te halen om kindhuwelijken te stoppen.

Zo zag je prinses Mabel nog nóóit



De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTL Nieuws. Beeld: Brunopress