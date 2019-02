Yolanthe deelt liefdevolle babyfoto met haar moeder

Yolanthe Sneijder Cabau deelt regelmatig familiekiekjes op Instagram, maar haar moeder Richarda van Kasbergen zien we eigenlijk maar zelden voorbij komen. Toch hebben de twee een hartstikke goede band met elkaar, zo blijkt uit een wel héél lief kiekje dat Yolanthe heeft gedeeld.

“In de armen van mijn allergrootste voorbeeld.. mijn mama, mijn engel,” zo schrijft Yolanthe bij de foto.

Zelfde oogopslag

Op de foto kunnen we een piepjonge Yolanthe zien, die volgens haar volgers verdacht veel op haar zoontje Xess lijkt. En eerlijk is eerlijk: wij zien ook wel een duidelijke gelijkenis in de oogopslag:

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Y O L A N T H E C A B A U (@yolanthecabau) op 17 Nov 2018 om 1:09 (PST)

Bron en beeld: Instagram/ANP